В Ростовской области 63-летнего таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки

Ростовская область

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Таксист из Каменска-Шахтинского Ростовской области подозревается в изнасиловании пассажирки

Против 63-летнего жителя Каменска-Шахтинского возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и «Иные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

«По версии следствия, 23 февраля подозреваемый, который работал в службе такси, приехал на своем автомобиле по поступившему от диспетчера вызову к 34-летней жительнице Каменска-Шахтинского. В процессе поездки подозреваемый неожиданно изменил маршрут движения, привез женщину к своему дому, где применив к ней физическую силу и угрозы, совершил изнасилование», — сообщает СУ СК по области.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. 

Изнасилование Такси
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