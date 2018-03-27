Из-за пожара в кемеровском ТЦ в Кабардино-Балкарии отменили праздничные мероприятия

В Кабардино-Балкарской Республике с 27 по 29 марта отменили все праздничные мероприятия

Запланированный на 27 марта торжественный вечер в Музыкальном театре Нальчика с участием общественности Кабардино-Балкарии перенесли на 30 марта. Начало в 18:00, сообщает пресс-служба правительство Кабардино-Балкарии.

Праздник, посвященный Дню возрождения балкарского народа, перенесли на 31 марта. Его должны были провести 28 марта во всех муниципалитетах республики.

Как сообщали Юга.ру, траурные мероприятия в память о погибших во время пожара прошли в Беслане , в Ростове-на-Дону заупокойное богослужение пройдет в Старо-Покровском храме в Ростове (улица Большая Садовая, 113 б) в 15:30, службы состоятся и в храмах Краснодарского края. В центре Сочи в память о погибших установили народный мемориал и отключили музыкальные трансляции.

В Краснодаре пройдет акция памяти погибших. Траурные мероприятия пройдут в 19:00 у Войскового собора князя Александра Невского на улице Постовой, 26. В Ингушетии объявили траур после пожара в кемеровском ТЦ.

Пожар в кемеровском торговом центре, который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном регулярно обновляемом материале.