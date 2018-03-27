Из-за пожара в кемеровском ТЦ в Кабардино-Балкарии отменили праздничные мероприятия

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарской Республике с 27 по 29 марта отменили все праздничные мероприятия

Праздник, посвященный Дню возрождения балкарского народа, перенесли на 31 марта. Его должны были провести 28 марта во всех муниципалитетах республики.

Запланированный на 27 марта торжественный вечер в Музыкальном театре Нальчика с участием общественности Кабардино-Балкарии перенесли на 30 марта. Начало в 18:00, сообщает пресс-служба правительство Кабардино-Балкарии.

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Как сообщали Юга.ру, траурные мероприятия в память о погибших во время пожара прошли в Беслане, в Ростове-на-Дону заупокойное богослужение пройдет в Старо-Покровском храме в Ростове (улица Большая Садовая, 113 б) в 15:30, службы состоятся и в храмах Краснодарского края. В центре Сочи в память о погибших установили народный мемориал и отключили музыкальные трансляции.

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В Краснодаре пройдет акция памяти погибших. Траурные мероприятия пройдут в 19:00 у Войскового собора князя Александра Невского на улице Постовой, 26. В Ингушетии объявили траур после пожара в кемеровском ТЦ.

Пожар в кемеровском торговом центре, который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном регулярно обновляемом материале.

Нальчик Пожары Траур

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