Жительница Ростовской области добилась компенсации за падение на скользкой улице

Жительница Волгодонска Ростовской области получила 90 тыс. рублей компенсации с детской городской больницы, на территории которой она упала из-за гололеда

Женщина подходила к городской больнице, чтобы оформить госпитализацию сына. Подходя к двери, женщина поскользнулась и упала на покрытой наледью дорожке, которая была припорошена снегом и не присыпана песком. В итоге она сломала ногу.

«В добровольном порядке МУЗ "Детская городская больница" частично компенсировало понесенные расходы на лечение, однако в выплате компенсации морального вреда отказало. В связи с этим пострадавшая просила суд взыскать с больницы компенсацию морального вреда и понесенные ею убытки в виде затрат на лечение», — сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Волгодонской районный суд Ростовской области пришел к выводу, что больница не исполнила надлежащим образом обязанность по уборке территории и взыскал с учреждения компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей.