В Ростове 73 человека переселят из аварийного сгоревшего дома

В центре Ростова-на-Дону 26 марта произошел пожар в жилом доме, жильцов сгоревшего строения переселят в маневренный фонд

Пожар произошел в жилом четырехэтажном доме на улице Социалистической. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар начался в 19:47, остановить распространение огня удалось в 21:48. В 22:07 пламя потушили полностью.

20 человек было эвакуировано, никто не пострадал. Дом был признан аварийным, жильцов пообещали переселить.

«Маневренный фонд будет предоставлен жильцам, квартирами обеспечат. Они будут как собственники принимать решение, либо будут оставаться далее в маневренном фонде, либо вернутся в свои квартиры. Дом признан аварийным, проживает 73 жителя. В рамках программы — дом аварийный — подлежит расселению, готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений», — пояснил ТАСС представитель городской администрации.