В Краснодаре загорелась фура на обочине

В Посёлке Березовый на улице Карла Гусника сгорела фура! • Заявка к пожарным поступила в 16:59; - Выезд 17:00; Прибытие 17:16 прибытие; 17:22 локализация; 17;36 ликвидация. - На месте возгорания трудились 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Есть пострадавший! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Пожар

