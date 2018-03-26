В Краснодаре загорелась фура на обочине

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе поселка Березового днем 26 марта загорелся большегруз

Сообщение о возгорании фуры на обочине дороги на улице Карла Гусника поступило в 16:59. Загорелась кабина водителя, затем огонь перекинулся на прицеп и лесополосу.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров. К 17:36 огонь потушили.

При пожаре пострадал один человек.

В ликвидации задействовали 12 человек и 3 единицы спецтехники, сообщил порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Посёлке Березовый на улице Карла Гусника сгорела фура! • Заявка к пожарным поступила в 16:59; - Выезд 17:00; Прибытие 17:16 прибытие; 17:22 локализация; 17;36 ликвидация. - На месте возгорания трудились 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Есть пострадавший! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Пожар

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