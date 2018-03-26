В Краснодаре загорелась фура на обочине

В Краснодаре в районе поселка Березового днем 26 марта загорелся большегруз

Сообщение о возгорании фуры на обочине дороги на улице Карла Гусника поступило в 16:59. Загорелась кабина водителя, затем огонь перекинулся на прицеп и лесополосу.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров. К 17:36 огонь потушили.

При пожаре пострадал один человек.

В ликвидации задействовали 12 человек и 3 единицы спецтехники, сообщил порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.