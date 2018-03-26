В Адыгее подвели итоги голосования по благоустройству зеленых зон

Рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства провели в Адыгее с 20 по 25 марта

В нем приняли участие три муниципалитета. Жители Майкопа из 12 проектов общественных территорий выбрали площадь Дружбы. Там проведут реконструкцию с изменением чаши фонтана, который станет сухим и управляемым.

В поселке Энем из пяти предложений по итогам голосования выбрали проект «Аллея здоровья». Она будет в центре поселка, от улицы Седина до Красной. На реализацию проекта планируют направить 9 млн рублей.

Как рассказали Юга.ру в администрации поселка, аллея будет благоустроена и озеленена. Планируется создать детскую площадку, велосипедную дорожку, уличные тренажеры.

Второе место в голосовании в Энеме заняла площадь 15-летия Республики Адыгея. Там собираются построить фонтан и установить бюст летчику-космонавту СССР, герою Советского Союза Анатолию Березовому. Администрация поселка надеется, что проект войдет в новую федеральную программу по поддержке лучших проектов общественных пространств в малых и исторических городах. В этом случае второе место займет сквер «Дубрава», которой также планируется благоустроить.