В Адыгее подвели итоги голосования по благоустройству зеленых зон
Рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства провели в Адыгее с 20 по 25 марта
В нем приняли участие три муниципалитета. Жители Майкопа из 12 проектов общественных территорий выбрали площадь Дружбы. Там проведут реконструкцию с изменением чаши фонтана, который станет сухим и управляемым.
В поселке Энем из пяти предложений по итогам голосования выбрали проект «Аллея здоровья». Она будет в центре поселка, от улицы Седина до Красной. На реализацию проекта планируют направить 9 млн рублей.
Как рассказали Юга.ру в администрации поселка, аллея будет благоустроена и озеленена. Планируется создать детскую площадку, велосипедную дорожку, уличные тренажеры.
Второе место в голосовании в Энеме заняла площадь 15-летия Республики Адыгея. Там собираются построить фонтан и установить бюст летчику-космонавту СССР, герою Советского Союза Анатолию Березовому. Администрация поселка надеется, что проект войдет в новую федеральную программу по поддержке лучших проектов общественных пространств в малых и исторических городах. В этом случае второе место займет сквер «Дубрава», которой также планируется благоустроить.
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В поселке Яблоновском в голосовании победил дизайн-проект сквера на улице Гагарина. На площади почти 1,8 тыс. кв. метров планируют создать зону отдыха. Она будет включать в себя сквер с прогулочными дорожками, лавочками, фонтаном. Во вторую очередь в поселке благоустроят общественную территорию на улице Кочубея. Площадь территории составит более 2 тыс. кв. метров.
Адыгейск не входит в группу населенных пунктов с рейтинговым голосованием. Там запланировано благоустроить сквер в центре города и две дворовые территории.
«Глава республики поставил задачу соблюдать сроки благоустройства территорий. До 1 июня необходимо провести аукционы и определить подрядчика, чтобы все основные работы провести летом. Полностью завершить благоустройство общественных и дворовых территорий нужно к 25 ноября», — сообщили в пресс-службе главы РА.
По госпрограмме «Формирование современной городской среды» в Адыгее в этом году выделят 245,8 млн рублей.
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