В Дагестане после массового отравления водой прокуратура нашла нарушения

Прокуратура Хунзахского района Дагестана провела проверку из-за массового отравления жителей в одном из сел

С 15 по 20 марта в инфекционное отделение центральной районной больницы поступило 25 жителей села Арани. Им поставили диагноз «острый инфекционный гастроэнтероколит».

По предварительным данным, причинами массового заболевания граждан стала вода, не отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям. В прокуратуре отмечают, что это говорит о ненадлежащем исполнении работниками администрации Хунзахского района своих обязанностей при обеспечении водоснабжения.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес администрации района. Власти должны устранить нарушения, а также причины, которые способствуют им, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, в результате отравления водой в селе Арани Хунзахского района Дагестана госпитализировали около 30 жителей. По поручению главы минздрава Дагестана началась вакцинация жителей села от гепатита А.