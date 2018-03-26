В Ростове потеплеет до 17 °C

В Ростове-на-Дону в последнюю неделю марта будет пасмурно и облачно, но станет теплее

Согласно сервису «Яндекс.Погода», 27 марта в Ростове ожидается дождь, воздух прогреется до 13 °C. 28 и 29 марта будет облачная погода, температура воздуха днем составит 9 °C. В пятницу, 30 марта, осадков не прогнозируют, температура должна составить 11 °C.

На выходных — 31 марта и 1 апреля — ожидается пасмурная погода с дневными температурами до 17 °C.