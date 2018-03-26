МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса

Компания МТС объявила о старте продаж комплексного облачного решения для малого и среднего бизнеса — «МТС Касса»

Индивидуальные предприниматели и компании из сферы торговли и услуг по новому закону обязаны фиксировать расчеты онлайн. Комплексное решение от МТС позволит привести бизнес в соответствие новым нормам. Онлайн-кассы подходят для наличных или безналичных расчетов с клиентами, отправляют данные о покупках в налоговую в режиме онлайн, контролируют товарооборот, а также могут использоваться для бизнес-аналитики.

Стоимость кассы составляет 18,9 тыс. рублей. До 1 июля клиенты смогут бесплатно получить все необходимые сервисы. Оборудование доступно в рассрочку на сайте kassa.mts.ru и в розничной сети МТС, передает пресс-служба компании.

Коробочный продукт «МТС Касса» состоит из кассового терминала с фискальным накопителем, облачного программного обеспечения, соответствующего требованиям закона, услуги оператора фискальных данных и телематической сим-карты.

Для небольших торговых точек и разъездных сотрудников, например курьеров, представлен компактный базовый мобильный вариант с сенсорным экраном. Для магазинов с высокой проходимостью и клиентов, у которых уже есть часть необходимого оборудования, — стационарный аппарат с полноразмерным экраном и отдельно стоящим фискальным регистратором.

Все устройства передают данные через мобильную сеть или Wi-Fi. Информация хранится в защищенном облаке, что позволяет предпринимателям контролировать бизнес из любой точки мира.

Вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев отметил, что ни один поставщик сегодня не предлагает бизнесу сразу все компоненты услуги.

«Мы предоставляем разработанное в России решение по минимальной цене, что стало возможным благодаря мощной IT-экспертизе внутри МТС и синергии с дочерними компаниями: разработчиком облачного программного обеспечения LiteBox и системным интегратором "Энвижн Груп"», — сказал Кирилл Дмитриев.

Использование онлайн-кассы МТС позволит быстро провести цифровизацию бизнеса. Владельцы магазинов у дома, киосков, торговых точек на рынке и другие предприниматели получат набор современных инструментов для управления продажами: автоматизированное управление закупками, складской учет, анализ остатков, оценку маржинальности отдельных товаров и управление программами лояльности.