Появилось видео пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

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В сети появилось видео, на которое попал момент начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

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Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. Погибли 64 человека.

Следственный комитет России установил, что при вводе в эксплуатацию торгового центра были серьезные нарушения. По предварительным данным, сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Решается вопрос о его задержании. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию о других нарушениях.

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