В Ростовской области 11 человек задержали за продажу наркотиков в Telegram

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 11 человек, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков

По предварительным данным, преступное сообщество сбывало наркотики в нескольких городах Ростовской области с августа 2015 года по январь 2018 года.

«Организатор преступного сообщества через Telegram создал интернет-магазины, через которые организовал незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном и особо крупном размере в Ростове и области», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Подозреваемые фасовали запрещенные вещества и делали закладки. В отношении 11 человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).