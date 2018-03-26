В Краснодаре откроют дополнительный офис по выдаче паспортов болельщиков ЧМ-2018

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодаре планируют открыть дополнительный офис по выдаче паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу

Об этом он рассказал во время встречи с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым.

«Мы ожидаем большой интерес со стороны не только жителей РФ, но и зарубежных болельщиков к главному спортивному событию. Поэтому необходимо создать максимально комфортные условия получения паспортов, чтобы чемпионат прошел на высочайшем уровне», — сказал глава края.

Министр поддержал такую идею. Он отметил, что планируется расширить количество работающих окон в шатрах около стадионов.

Кондратьев добавил, что в Сочи к ЧМ-2018 будет доступен мобильный Интернет 5G. На стадионе «Фишт» создали условия для качественной работы сети wi-fi, к нему смогут одновременно подключаться 45 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи к началу чемпионата мира заработает единый информационный портал, мобильное приложение и горячая линия по транспорту на четырех языках, где можно будет уточнить информацию о работе городского транспорта и правилах перевозки пассажиров.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.