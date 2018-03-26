В Крыму установили подозреваемых в подрыве газопроводов и ЛЭП

Крым

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Начальник управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин сообщил, что установлены подозреваемые в совершении диверсий на газопроводах и ЛЭП осенью 2017 года

«Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Мы знаем, кто это сделал, но пока задержать их не можем. Они находятся за пределами РФ», — сказал начальник УФСБ.

Палагин уточнил, что безопасность на объектах энергетики в Крыму обеспечивают на высоком уровне, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, первая авария произошла вечером 31 октября 2017 года на газораспределительной станции под Алуштой. Специалисты при осмотре нашли внешнее повреждение линии газопровода. Национальный антитеррористический комитет не исключил диверсии. Одновременно отключилось электричество из‑за падения опоры ЛЭП. 

Вторая авария произошла на следующий день рано утром также на южном берегу. Без газа оставались 3 тыс. человек. Оба поврежденных газопровода восстановили к вечеру 1 ноября. 

В связи с повреждениями газопроводов и ЛЭП в Крыму возбудили три уголовных дела.

Газ Крым ФСБ
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