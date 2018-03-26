МВД Адыгеи: У устроившего ДТП угонщика не было водительских прав

МВД по Адыгее сообщило подробности угона машины с территории одной из автозаправок и ДТП, которое совершил угонщик

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 25 марта. Видео угона попало в соцсети. Пытаясь остановить угонщика, водитель зацепился за дверь автомобиля, который проволок его по асфальту несколько метров.

Установлено, что 48-летний хозяин машины, находясь на АЗС, передал ключи пассажиру, чтобы тот помог заправить автомобиль. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Майкопского района.

Угнав машину, парень не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель попытался скрыться, но был задержан.

«В отделе полиции было установлено, что парень не получал водительского удостоверения, а на предложение пройти медицинское освидетельствование ответил отказом. За это он привлечен к административной ответственности», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.