МВД Адыгеи: У устроившего ДТП угонщика не было водительских прав
МВД по Адыгее сообщило подробности угона машины с территории одной из автозаправок и ДТП, которое совершил угонщик
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 25 марта. Видео угона попало в соцсети. Пытаясь остановить угонщика, водитель зацепился за дверь автомобиля, который проволок его по асфальту несколько метров.
Установлено, что 48-летний хозяин машины, находясь на АЗС, передал ключи пассажиру, чтобы тот помог заправить автомобиль. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Майкопского района.
Угнав машину, парень не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель попытался скрыться, но был задержан.
«В отделе полиции было установлено, что парень не получал водительского удостоверения, а на предложение пройти медицинское освидетельствование ответил отказом. За это он привлечен к административной ответственности», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.
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