В Сочи в ДТП пострадала двухлетняя девочка

В Сочи 25 марта произошла авария, в результате которой пострадал ребенок

ДТП случилось около 20:00 на улице Пластунской. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в Lada Granta, за рулем которого был 27-летний мужчина. Пострадала двухлетняя пассажирка Lada, сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Ребенок был в автокресле, поэтому девочка не получила серьезные травмы. Проводится проверка.