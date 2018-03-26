В Сочи в ДТП пострадала двухлетняя девочка

Краснодарский край

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В Сочи 25 марта произошла авария, в результате которой пострадал ребенок

ДТП случилось около 20:00 на улице Пластунской. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в Lada Granta, за рулем которого был 27-летний мужчина. Пострадала двухлетняя пассажирка Lada, сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Ребенок был в автокресле, поэтому девочка не получила серьезные травмы. Проводится проверка.

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