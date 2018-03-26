На Ставрополье водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

Ставропольский край

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В Ставропольском крае объявили в розыск мужчину, который 25 марта сбил девушку

ДТП произошло около 21:00 в Пятигорске на проспекте Калинина. По предварительным данным, неустановленный водитель не пропустил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе и сбил ее. Он не оказал помощь пострадавшей и скрылся с места происшествия.

Девушка получила травму колена. Она самостоятельно обратилась в больницу.

Сейчас устанавливают личность водителя, регистрационные знаки и местонахождение машины, сообщает «Регион онлайн» со ссылкой на ГИБДД по Ставропольскому краю.

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