В Ростовском зоопарке кассиров заменил робот

Ростовская область

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В Ростовском зоопарке робот-кассир будет встречать посетителей, продавать билеты за безналичный расчет и распечатывать купленные онлайн

Робот-кассир Waybot разработан выпускниками и студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ). Зоопарк намерен использовать робота как альтернативу обычным билетным кассам. Waybot будет распечатывать входные билеты в зоопарк и со временем может полностью заменить кассиров-людей.

«Использование робота выведет зоопарк на новый технологический уровень и станет дополнительным фактором привлечения посетителей. Ведь основные посетители зоопарка — дети. Автоматизированная система наверняка вызовет у них интерес», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

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