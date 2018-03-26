В Ростовском зоопарке кассиров заменил робот

В Ростовском зоопарке робот-кассир будет встречать посетителей, продавать билеты за безналичный расчет и распечатывать купленные онлайн

Робот-кассир Waybot разработан выпускниками и студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ). Зоопарк намерен использовать робота как альтернативу обычным билетным кассам. Waybot будет распечатывать входные билеты в зоопарк и со временем может полностью заменить кассиров-людей.

«Использование робота выведет зоопарк на новый технологический уровень и станет дополнительным фактором привлечения посетителей. Ведь основные посетители зоопарка — дети. Автоматизированная система наверняка вызовет у них интерес», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.