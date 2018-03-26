В Сочи мужчина пытался незаконно вывезти краснокнижные растения и туши двух косуль

В Сочи недалеко от российско-абхазской границы пограничники задержали местного жителя, который нанес экологический ущерб природе более чем на 6,5 млн рублей

Нарушителя природоохранного законодательства выявили на посту пограничного контроля между поселками Ахштырь и Ермоловка. При осмотре его машины, выезжавшей из пограничной зоны, обнаружили более 2 тыс. веточек краснокнижной колхидской иглицы, а также две разделанные особи европейской косули, сезон охоты на которую закрыт, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники краевого погрануправления вызвали инспекторов Сочинского национального парка и полицейских. Растения, туши животных, а также охотничье оружие с нарезным стволом «Тигр» и боеприпасы к нему изъяли. Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также нарушения правил охоты.