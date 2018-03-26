На Кубани члены ОПГ вымогали у мужчины 4,5 млн рублей

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, вымогавшей деньги у местного жителя

Установлено, что четыре члена организованной преступной группы в возрасте 30, 31, 35 и 54 лет, применяя насилие и угрожая расправой, вымогали у местного жителя более 4,5 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали троих преступников, когда им передавали часть требуемой суммы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство), предусматривающей до 15 лет лишения свободы. На время предварительного следствия все участники ОПГ заключены под стражу.

Предварительное расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Сургуте задержали мошенников, которые вымогали деньги голосом Рамзана Кадырова.