В Квартире безработного ростовчанина нашли крупную партию марихуаны

В Первомайском районе Ростова-на-Дону у местного жителя изъяли марихуану в крупном размере

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Ростовской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении запрещенного вещества. При осмотре квартиры ростовчанина нашили сверток с растительной массой. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой 130 граммов.

Установлено, что раньше задержанный не был судим, долгое время он нигде не работал, передает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков в крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.