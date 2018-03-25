На улице Московской в Краснодаре машина насмерть сбила человека
В Краснодаре ночью 24 марта мужчина погиб под колесами автомобиля
ДТП случилось около 21:40 на улице Московской.
По предварительным данным, автомобиль Toyota с 44-летним водителем за рулем наехал на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Проводтся проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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