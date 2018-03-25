На Ставрополье женщина украла шарпея и подарила его новому знакомому

Ставропольский край

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В Буденновском районе Ставрополького края завершили расследование уголовного дела о совершении кражи с причинением значительного ущерба

В феврале житель Буденновска сообщил в полицию о пропаже его собаки породы шарпей. 

Мужчина рассказал, что перед уходом на работу оставил собаку в вольере, а когда вернулся, животного не было на месте. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции заподозрили в краже ранее судимую 37-летнюю жительницу Левокумского района. Женщина узнала, что хозяина собаки нет дома, проникла во двор и похитила собаку из вольера. По словам преступницы, она подарила шарпея мужчине, с которым познакомилась накануне.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Буденновский городской суд, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Кражи Полиция
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