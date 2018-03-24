В Грозном в ходе рейдов в аптеках, магазинах и спортзалах изъяли тысячи упаковок анаболиков

Чечня

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Сотрудники наркоконтроля изъяли 14 тыс. упаковок сильнодействующих анаболических препаратов в аптеках, магазинах спортивного питания и тренажерных залах Грозного

По словам представителя республиканского управления наркоконтроля, масштабные проверки проводятся по поручению главы республики.

Сотрудники наркополиции проводят проверку документации на реализуемые препараты и изымают отдельные виды биологических добавок.

«На сегодняшний день проверено около 200 подобных объектов, изъято 14 тысяч лекарственных препаратов с содержанием таких сильнодействующих средств, как данабол, метандиенон, сибутрапин и так далее. Только в Ленинском и Заводском районах Грозного нарушения при отпуске лекарственных препаратов были выявлены в 36 аптеках, владельцам которых вынесены предупреждения», — цитирует представителя ведомства «Кавказский узел».

Он отметил, что проверки пройдут не только в Грозном, но и по всей республике.

Многие препараты, предназначенные для наращивания и коррекции веса, набора мышечной массы содержат сильнодействующие компоненты, которые в последующем могут нанести непоправимый вред здоровью, в том числе привести к бесплодию и онкологическим заболеваниям. Свободная реализация подобных препаратов недопустима.

На прошлой неделе предпринимателей собрали в здании Службы экономической и общественной безопасности Чечни, где силовики рассказали им, что они «травят молодежь» и предупредили о грядущих проверках.

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