В Сочи открылся Парк футбола ЧМ-2018
24 марта на площади у Южного мола Сочинского морского порта открылся Парк футбола чемпионата мира — 2018
Его первыми посетителями стали более 200 сочинских школьников, в том числе юные футболисты. Парк торжественно открыл бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш.
«Я в Сочи первый раз. Город очень хорош! Я готовился к поездке, знаю немного о городе. Здесь удачно сочетаются море и горы, и летом здесь, наверное, очень комфортно. Надеюсь, что мне хватит свободного времени посмотреть Сочи», — рассказал журналистам Гомеш.
Он напомнил, что 15 июня в Сочи в рамках ЧМ-2018 состоится матч между командами Португалии и Испании.
Посетители парка могут сыграть в разные игры с мячом, узнать расписание матчей мундиаля, принять участие в различных конкурсах и сделать селфи с талисманом ЧМ по футболу — волком Забивакой.
Как сообщали Юга.ру, парк будет работать на курорте два дня — 24 и 25 марта, а далее отправится по разным городам России.
Всего за 2,5 месяца Парк футбола ЧМ-2018 посетит все 11 городов-организаторов турнира и завершит свой путь в в Москве, на Красной площади, где будет работать на протяжении всего чемпионата.
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