В Сочи открылся Парк футбола ЧМ-2018

Краснодарский край

Распечатать

24 марта на площади у Южного мола Сочинского морского порта открылся Парк футбола чемпионата мира — 2018

Его первыми посетителями стали более 200 сочинских школьников, в том числе юные футболисты. Парк торжественно открыл бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш.

«Я в Сочи первый раз. Город очень хорош! Я готовился к поездке, знаю немного о городе. Здесь удачно сочетаются море и горы, и летом здесь, наверное, очень комфортно. Надеюсь, что мне хватит свободного времени посмотреть Сочи», — рассказал журналистам Гомеш.

Он напомнил, что 15 июня в Сочи в рамках ЧМ-2018 состоится матч между командами Португалии и Испании.

Читайте также:

Посетители парка могут сыграть в разные игры с мячом, узнать расписание матчей мундиаля, принять участие в различных конкурсах и сделать селфи с талисманом ЧМ по футболу — волком Забивакой.

Как сообщали Юга.ру, парк будет работать на курорте два дня — 24 и 25 марта, а далее отправится по разным городам России.

Всего за 2,5 месяца Парк футбола ЧМ-2018 посетит все 11 городов-организаторов турнира и завершит свой путь в в Москве, на Красной площади, где будет работать на протяжении всего чемпионата.

Сочи Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Грозном в ходе рейдов в аптеках, магазинах и спортзалах изъяли тысячи упаковок анаболиков
В Сочи открылся Парк футбола ЧМ-2018
Электроснабжение трех горных районов Дагестана восстановлено
В ДТП под Новороссийском погибли две пассажирки
Зеленая зона в Юбилейном микрорайоне Краснодара окончательно возвращена муниципалитету. Компания Вексельберга проиграла суд
Три района Дагестана остались без электричества из-за ветра

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале