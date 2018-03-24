В Сочи открылся Парк футбола ЧМ-2018

24 марта на площади у Южного мола Сочинского морского порта открылся Парк футбола чемпионата мира — 2018

Его первыми посетителями стали более 200 сочинских школьников, в том числе юные футболисты. Парк торжественно открыл бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш.

«Я в Сочи первый раз. Город очень хорош! Я готовился к поездке, знаю немного о городе. Здесь удачно сочетаются море и горы, и летом здесь, наверное, очень комфортно. Надеюсь, что мне хватит свободного времени посмотреть Сочи», — рассказал журналистам Гомеш.

Он напомнил, что 15 июня в Сочи в рамках ЧМ-2018 состоится матч между командами Португалии и Испании.