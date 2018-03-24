Электроснабжение трех горных районов Дагестана восстановлено

Дагестан

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Энергетики полностью восстановили электроснабжение в трех районах Дагестана, прерванное из-за сильного ветра

Как сообщали Юга.ру, около 130 сел в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах остались без света из-за непогоды. Скорость ветра в этих районах достигала 27 м/с.

В АО «Дагестанская сетевая компания» сообщили, что сейчас электроснабжение во всех трех районах полностью восстановлено, передает «Интерфакс».

Энергетика
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