В ДТП под Новороссийском погибли две пассажирки

Краснодарский край

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В результате ДТП в районе Новороссийска погибли две пассажирки, водители обоих автомобилей госпитализированы

Авария произошла вечером 23 марта на автодороге Новороссийск — Керчь. Там столкнулись «Лада Приора» и BMW X3.

«По предварительным данным, 20-летний местный житель за рулем Lada Priora не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с BMW X3 под управлением 29-летнего местного жителя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

От полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка «Приоры». Госпитализированы были оба водителя и еще одна пассажирка 1980 года рождения, которая скончалась в городской больнице.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

ДТП Новороссийск
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