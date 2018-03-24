Три района Дагестана остались без электричества из-за ветра

Дагестан

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Около 130 сел в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра

По данным АО «Дагестанская сетевая компания», в зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы республики — около 130 населенных пунктов. Скорость ветра в этих районах достигает 27 метров в секунду.

Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение. В зоне ответственности Дагестанской сетевой компании введен режим повышенной готовности — организован обход линии, протяженность которой составляем порядка 38,5 км, передает «Интерфакс».

Энергетика
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Три района Дагестана остались без электричества из-за ветра

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