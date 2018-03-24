Жительнице Краснодара Ксении Хрипуновой требуется помощь на лечение рака
У 25-летней жительницы Краснодара Ксении Хрипуновой диагностировали рак шейки матки 2-й стадии, на лечение требуется около 3 млн рублей
7 марта Ксения попала в Онкологический диспансер в Краснодаре с подозрением на рак шейки матки. Заключение подтвердило заболевание во 2-й стадии. Девушка нуждается в мощной химиотерапии и сложной операции.
На дополнительные обследования и за точным диагнозом она решила поехать в Германию, так как в краснодарских клиниках большие очереди, а ждать ей нельзя.
Обследовавшись в клинике в Золингене (Städtischen Klinikum Solingen), Ксения получила на руки смету на возможную операцию. Сумма — 40,5 тыс. евро (около 3 млн рублей).
Ее близкие родственники — пенсионеры, собранная с их помощью сумма была потрачена на обследование и консультации врачей. Поэтому чтобы собрать необходимую на операцию сумму, Ксении требуется помощь.
На конец марта Ксении назначен осмотр в клинике Санкт-Петербурга, там смета может быть меньше. Информация будет обновляться в группе «ВКонтакте», там же публикуются отчеты о поступлениях. На данный момент собрано 782 тыс. рублей.
Данные карты и получателя: Хрипунова Ксения Викторовна, 19.06.1992
Номер карты: 4276 3000 1596 5901 (привязана к номеру +7 (918) 988-87-14)
Номер счета карты: 40817810430004172745
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 040349602
Корр. счет: 30101810100000000602
ИНН: 7707083893
КПП: 231043001
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