В Краснодаре 25 марта ограничат движение на время проведения велогонки-критериум

Краснодарский край

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В центре Краснодара 25 марта пройдет гонка-критериум с участием более 90 велосипедистов, в связи с чем будет ограничено движение транспорта

В соревнованиях примут участие спортсмены из Краснодарского края и Адыгеи. Гонка проводится девятый год подряд в память об Александра Карпенко — мастере спорта СССР, Заслуженном тренере России, профессоре, декане Кубанского государственного университета физкультуры, главе краевой федерации велоспорта.

Гонка пройдет по маршруту: ул. им. Буденного, со стартом и финишем у главного входа в КГУФКСТ, далее — с левым поворотом на Леваневского, Кузнечной, Седина и выездом на Буденного. Протяженность маршрута — 1,3 км. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях — среди младших юношей 13–14 лет (их дистанция — 16 кругов, 21 км) и старших — 15–16 лет (24 круга — 31 км).

Первый заезд начнется в 11:00, второй — в 12:00. Ориентировочно гонка продлится до 13:30.

Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, движение транспорта будет ограничено с 9 утра и до освобождения улиц участниками соревнований.

На это время будет закрыт проезд:
— по ул. им. Буденного и ул. Кузнечной — на участках от ул. Базовской до ул. Коммунаров;
— по ул. им. Леваневского, ул. им. Янковского, а также по ул. им. Седина — на участках от ул. им. Головатого до ул. Длинной.

Кроме того, с 20:00 24 марта эти участках будут освобождать от автомобилей. Парковка для участников соревнований предусмотрена по ул. им. Седина в промежутке между ул. им. Буденного и ул. Длинной с 9 до 14 часов 25 марта.

Велоспорт Краснодар
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