В Краснодаре ограничат движение в районе пересечения Северной и Красной из-за ремонта коллектора

В центре Краснодара 24 и 25 марта заменят участок коллектора, в связи с чем будет ограничено движение в районе пересечения улиц Красной и Северной

Работы по замене участка коллектора проведет «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»). Они начнутся в 23:00 23 марта и завершатся в 6:00 26 марта. Из-за этого движение транспорта по ул. Северной на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской будет частично ограничено — временно закроют одну полосу. Общественный транспорт при этом будет работать в обычном режиме, без изменения схемы движения.

По словам заместителя главного инженера «Краснодар Водоканал» Станислава Гераськова, решение о необходимости проведения срочного ремонта возникла после проведения диагностики состояния сетей коллектора, обеспечивающего водоотведение на данном участке улично-дорожной сети.

«Из-за несоблюдения правил пользования системой водоотведения и попаданием в сети бытового мусора нарушилась самотечность коллектора, что может привести к засорам и выходу из строя этого участка системы водоотведения. Поэтому наши специалисты заменят участок коллектора диаметром 300 мм, протяженностью 150 метров на пересечении улиц Северной и Красной», — пояснил Гераськов.