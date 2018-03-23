Два человека погибли в ДТП с участием УАЗа и «Газели» на Кубани
В Новокубанском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и грузовая «Газель», погибли два человека
ДТП произошло утром 23 марта на трассе «Кавказ» в районе хутора Федоровский.
По данным краевого управления ГИБДД, там столкнулись в лоб «Газель», перевозившая автомобильные аккумуляторы, и «УАЗ Патриот». В результате ДТП погибли оба водителя. Кроме этого, с тяжелыми травмами госпитализирован пассажир внедорожника, передает «Интерфакс».
Причины случившегося устанавливаются.
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