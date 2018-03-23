23 марта в Ростове прошла конференция «Перспективы цифровизации городской среды на юге России». Эксперты обсудили источники финансирования «Умного города» и рассказали о проектах, которые уже реализованы

По мнению экспертов, «Умный город» — это инструмент достижения целей и задач социально-экономического развития. Наличие системы муниципальной статистики является показателем умного управления.

Гендиректор Национального института информационных технологий и связи Александр Минов рассказал, что есть несколько вариантов финансирования проектов «Умный город»: муниципальные, региональные, федеральные бюджеты, привлечение инвестиций в рамках концессионного соглашения, привлечение средств в рамках энергосервисного контракта и развитие системы «Умного города» частными компаниями.

Министр экономики Ростовской области Максим Попушенко заявил, что главное для Ростова — это решение транспортной проблемы и цифровизация государственных услуг.

Руководитель направления по разработке цифровых продуктов консалтинговой компании «Стрелка» Максим Исаев отметил, что «Умные города» сегодня ориентированы на экономию ресурсов и развитие технологий, позволяющие более эффективно управлять городской инфраструктурой.

«Гибкий инструмент для определения запросов граждан — краудсорсинг, то есть привлечение большого количества людей к решению проблем. Краудсорсинг более актуален для некоммерческих проектов, потому что люди участвуют на безвозмездной основе. Их мотивация — возможность повлиять на результат важного для них процесса. Так появляется консенсус, упрощается процесс внедрения решений, минимизируются конфликты. Кстати, мы представили для Ростова проекты благоустройства Покровского сквера, парка Горького и 1-го мая. Их реализация зависела от горожан, но проекты не победили в народном голосовании, которое проходило 18 марта», — сказал Исаев.

Глава администрации столицы Ингушетии — города Магас Беслан Цечоев рассказал о проектах, которые реализуются в республике: в Магасе установлены «умные» скамейки, оборудованные солнечными батареями, электроподогревом, ночной подсветкой, а также Wi-Fi и USB-разъемами. Также установлены «умные» остановки, в которых есть кнопка для вызова полиции, подзарядка для телефонов и планшетов, кондиционер, кофейный аппарат, телевизор и электронная библиотека.