Дерево, которое убило девушку в Ростове, не было аварийным

Упавшее дерево в центре Ростова, из-за которого погибла 21-летняя девушка, не было причислено к аварийным в ходе последней проверки

Как писали Юга.ру, 21 марта в центре Ростова из-за шквалистого ветра на женщину рухнуло дерево, она погибла на глазах у своего мужа.

«У нас проводится постоянное обследование деревьев на территории Кировского района, в том числе на улице Пушкинской. Это дерево не было признано аварийным. Согласно обследованию Пушкинской, были аварийные деревья, они были включены в список, какую-то часть работы по ним выполняли», — рассказали «Дон24» в управлении благоустройства Кировского района.

В управлении также отметили, что последняя проверка деревьев на улице Пушкинской была в ноябре-декабре.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.