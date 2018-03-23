В России на 16 избирательных участках отменены результаты выборов президента

На пресс-конференции в Ростове обсудили оценку подготовки и проведения в регионе выборов президента РФ

По данным ЦИК РФ, итоги голосования отменили на 16 избирательных участках, в том числе по двум из них в судебном порядке. Кроме того есть иски об отмене результатов выборов еще на семи участках. «В Ростове все прошло спокойно. Что касается других регионов, то на следующей неделе я выезжаю в Краснодарский край, там будет встреча с общественниками. Много информации о вбросах, будем проверять», — отметил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.



«Показанная явка — средняя для Ростовской области. По моему мнению, забастовка избирателей не сработала. Кстати, в некоторых районах Ростова за Ксению Собчак отдали свыше 2% голосов. Что касается наблюдателей, то представители ОБСЕ, которые следили за выборами в Ростове и области, о нарушениях не заявляли. Их волновала ситуация в целом: отсутствие на выборах конкуренции», — заявил координатор инициативной группы «Лига избирателей — Ростов» Дмитрий Абросимов.