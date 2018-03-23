В России на 16 избирательных участках отменены результаты выборов президента
На пресс-конференции в Ростове обсудили оценку подготовки и проведения в регионе выборов президента РФ
По данным ЦИК РФ, итоги голосования отменили на 16 избирательных участках, в том числе по двум из них в судебном порядке. Кроме того есть иски об отмене результатов выборов еще на семи участках.
«В Ростове все прошло спокойно. Что касается других регионов, то на следующей неделе я выезжаю в Краснодарский край, там будет встреча с общественниками. Много информации о вбросах, будем проверять», — отметил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
«Показанная явка — средняя для Ростовской области. По моему мнению, забастовка избирателей не сработала. Кстати, в некоторых районах Ростова за Ксению Собчак отдали свыше 2% голосов. Что касается наблюдателей, то представители ОБСЕ, которые следили за выборами в Ростове и области, о нарушениях не заявляли. Их волновала ситуация в целом: отсутствие на выборах конкуренции», — заявил координатор инициативной группы «Лига избирателей — Ростов» Дмитрий Абросимов.
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Координатор инициативной группы «Объединение избирателей Дона» Александр Джадов добавил, что в Ростове часть наблюдателей, сторонников Алексея Навального, были удалены из-за якобы фальсифицированных направлений. В Краснодаре была другая ситуация: там направления дублировались — на одном участке от одного кандидата были несколько наблюдателей, что является нарушением.
18 марта в России прошли очередные выборы президента страны. Как сообщали Юга.ру, действующий президент Владимир Путин набрал больше 76%, что стало рекордом на выборах в истории постсоветской России. Официальная явка составила 67,4%.
На Кубани и официальная явка, и процент избирателей Путина был еще выше. Свои голоса действующему президенту отдали 81,35% проголосовавших. Явка в крае составила 77,8%.
Явка в Ростовской области составила 64,7%. Это на 2% выше, чем в 2012 году. За Владимира Путина отдали голоса 78,9% избирателей.
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