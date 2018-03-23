В МЧС Адыгеи опровергли информацию об аварийных выбросах в воздух

Адыгея

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В МЧС Адыгеи провели проверку сообщений о возможных аварийных выбросах в воздух, повлиявших на выпадение нетипичных осадков.

При выяснении обстоятельств происшедшего было установлено, что аварийных или иных выбросов на предприятиях Пшехского сельского поселения, находящегося недалеко от города Белореченска, не было. Это касается и Белореченского химкомбината, сообщили пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

В МЧС по Республике Адыгея порталу Юга.ру уточнили, что сообщений об отравлениях не поступало.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае и Республике Адыгея 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли — оказалось, что это последствие песчаных бурь, которые были в Африке в пустыне Сахара.

Роспотребнадзор Адыгеи проведет исследование воздуха, после этого будут установлены причины осадков коричневого цвета. Жителям Адыгеи рекомендовали воздержаться от прогулок из-за нетипичных осадков. 

В Белореченском районе опровергли сообщения о взрыве на химзаводе, из-за которого якобы пошел коричневый дождь.

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