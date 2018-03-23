В Краснодаре прошел второй Science Slam
В Краснодаре 22 марта прошла вторая битва молодых ученых Science Slam
Состязание провели в формате баттла. Международный проект по популяризации науки стартовал в 2006 году в Германии. В Краснодаре битву провели во второй раз. Победителем стал кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры виноградарства КубГАУ Александр Милованов. Его выступление было посвящено генетике. Ученый объяснил, почему не стоит боятся ГМО, как генетические исследования помогают выводить новые сорта винограда и почему это важно для экономики Краснодарского края.
Победителем в номинации «Самый социально важный проект» стала аспирантка и преподаватель кафедры психологии и дефектологии СГУ Нина Османова. Она рассказала, как устроен внутренний мир людей с аутизмом, и какие особенности восприятия нужно учитывать для организации инклюзивной среды.
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По словам организаторов, после второго Science Slam Краснодар получает возможность войти в федеральную лигу проекта. Это значит, что участники из Краснодарского края получат возможность соревноваться на площадках Science Slam с учеными всей России.
Как сообщали Юга.ру, всего в 2018 году в Science Slam принялиучастие пять молодых ученых. Специальным гостем события сталпобедитель шестой программы «Научный стендап» на телеканале «Культура» Иван Пузырев. Тема его выступления — «Доступная дополненная реальность как новый медиаканал».
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