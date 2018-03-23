На Кубани в выходные спрогнозировали дождь

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют на 24 и 25 марта дождь и ветер

По данным Краснодарского гидрометцентра, в крае местами будет дождь, в некоторых районах возможна гроза. Ветер преимущественно западный 3-8 м/с. Местами порывы будут достигать 13 м/с. Температура ночью 1-6 °С, местами по северу и юго-восточным предгорьям прогнозируют до -3 °С. Днем 25 марта температура повысится до 5-10 °С, 26 марта — до 10-15 °С, в северо-западных районах — 3-8 °С.

В Краснодаре в субботу ожидается днем до 13 °С, ночью — 3 °С. Ветер — 3 м/с. В воскресенье воздух днем прогреется до 9 °С. Ночью температра составит 3 °С. Ветер — 2 м/с.