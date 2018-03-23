На Кубани в выходные спрогнозировали дождь
В Краснодарском крае синоптики прогнозируют на 24 и 25 марта дождь и ветер
По данным Краснодарского гидрометцентра, в крае местами будет дождь, в некоторых районах возможна гроза. Ветер преимущественно западный 3-8 м/с. Местами порывы будут достигать 13 м/с. Температура ночью 1-6 °С, местами по северу и юго-восточным предгорьям прогнозируют до -3 °С. Днем 25 марта температура повысится до 5-10 °С, 26 марта — до 10-15 °С, в северо-западных районах — 3-8 °С.
В Краснодаре в субботу ожидается днем до 13 °С, ночью — 3 °С. Ветер — 3 м/с. В воскресенье воздух днем прогреется до 9 °С. Ночью температра составит 3 °С. Ветер — 2 м/с.
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На Черноморском побережье временами дождь. В районе Сочи местами сильные осадки, в конце выходных преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный и южный. Местами порывы будут достигать 14 м/с. На участке Анапа — Геленджик 25 марта местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Температура ночью — 3-8 °С. Днем 25 марта — 7-12 °С, 26 марта — 12-17°.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи спрогнозировали грозу и сход лавин.
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