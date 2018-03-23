На Ставрополье возбудили дело по факту изнасилования школьницы

Ставропольский край

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В Лермонтове возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки

По версии следствия, 22 марта 41-летний мужчина за рулем УАЗ «Патриот» встретил возле одной из школ девочку, открыл водительскую дверь и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела взял под контроль руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

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