На Ставрополье возбудили дело по факту изнасилования школьницы

В Лермонтове возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки

По версии следствия, 22 марта 41-летний мужчина за рулем УАЗ «Патриот» встретил возле одной из школ девочку, открыл водительскую дверь и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела взял под контроль руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.