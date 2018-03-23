В центре Краснодара на двух перекрестках ограничили движение машин
В Краснодаре на пересечении улиц Суворова и Мира, а также на перекрестке Красноармейской и Карасунскойс 23 марта ограничили движение транспорта
Ограничение ввели из-за строительства коммуникаций.
«Временно ограничение движения транспорта вызвано тем, что на проезжей части этих улиц будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Ограничение на этих перекрестках введут по одной из полос на время строительных работ», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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Движение на перекрестке улиц Суворова и Мира будет ограничено до 10 апреля, а на пересечении Красноармейской и Карасунской — до 21 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в районе Садового путепровода с 28 марта по 6 апреля временно ограничат движение транспорта в ночное время и по утрам.
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