Режим ЧС хотят ввести власти в Таганроге из-за коммунальной аварии

В Ростовской области в городе Таганроге власти намерены ввести режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором

На сегодня обнаружено уже восемь порывов коллектора.

«Режим ЧС позволит направить на ликвидацию аварии в Таганроге средства резервного фонда. Необходимо создать постоянно действующий штаб по ликвидации аварии. Важно оперативно принять исчерпывающие меры для того, чтобы нормализовать ситуацию», — приводит пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Из областного бюджета будет выделено 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.