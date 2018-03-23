ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с поставщиком лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела внеплановую проверку Министерства здравоохранения и выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции»

Об этом изданию «Ведомости» рассказал источник, имеющий информацию со стороны Минздрава об этой проверке. Сведения через пресс-службу подтвердил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По данным ФАС, Минздрав мог создать группе компаний «Р-фарм» преимущества при закупке лекарств. Речь идет о закупке препаратов против вируса иммунодефицита человека, гепатитов В и С, туберкулеза, антивирусных и антибактериальных лекарств. Отмечается, что нарушения есть в 19 контрактах. Общая сумма составляет 8,2 млрд рублей.

ФАС собирается возбудить уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компании грозят штрафы — до 50% цены каждого незаконного контракта. Должностные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.