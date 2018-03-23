Минкомсвязь сообщила о претензиях к Facebook и WhatsApp
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров рассказал, что у ведомства есть вопросы к Facebook и WhatsApp в части соблюдения законодательства
Никифоров заявил, что необходимо «меньше устраивать информационных поводов, связанных с одним только Telegram».
«Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram», — цитирует министра RT.
Он отметил, что претензии к сервисам Facebook и WhatsApp «стоят гораздо более в остром ключе», чем к Telegram.
Как сообщали Юга.ру, 20 марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение — у Telegram есть 15 дней, чтобы выполнить требования ФСБ. Мессенджер обжаловал решение ВС в Европейском суде по правам человека.
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