Минкомсвязь сообщила о претензиях к Facebook и WhatsApp

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров рассказал, что у ведомства есть вопросы к Facebook и WhatsApp в части соблюдения законодательства

Никифоров заявил, что необходимо «меньше устраивать информационных поводов, связанных с одним только Telegram».

«Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram», — цитирует министра RT.

Он отметил, что претензии к сервисам Facebook и WhatsApp «стоят гораздо более в остром ключе», чем к Telegram.