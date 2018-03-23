В Адыгее директор оптовой базы уклонился от уплаты налогов на сумму около 69 млн рублей

В Адыгее в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов

Фирма занималась оптовой торговлей продуктами питания.

«Установлено, что руководитель фирмы с апреля по июнь 2016 года уклонился от уплаты налогов на сумму около 69 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Директору фирмы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.