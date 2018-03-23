На Ставрополье водителя спортшколы посадили на 13 лет за изнасилование четырех девочек

Ставропольский край

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В Невинномысске вынесли приговор 57-летнему местному жителю, который изнасиловал четырех несовершеннолетних

Мужчина работал водителем в юношеской спортивной школе. По данным следствия и суда, 26 июня 2017 года он в одном из подсобных помещений детской юношеской спортивной школы изнасиловал одну семилетнюю и трех восьмилетних воспитанниц.

Во время расследования девочек допрашивали по специальной тактике в присутствии психолога. Это было необходимо, чтобы минимизировать ущерб психическому здоровью детей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Провели ряд судебных экспертиз, допросили свидетелей.

Суд приговорил мужчину к 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Изнасилование Суд
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