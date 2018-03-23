«Ростелеком» объявляет акцию «Киномания» — тысячи фильмов и сериалов по цене одного

Пакет «Киномания» включает в себя интернет, телевидение и киноконтент

С 19 марта по 30 июня «Ростелеком» предлагает пакет «Киномания» — коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 каналов с лучшими фильмами, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и без ограничений смотреть кинохиты и нашумевшие сериалы. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по уникальной цене — за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).

Пакет «Киномания» могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги «Ростелекома». «Киномания» объединяет в себе все, что нужно современной семье, — отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет. Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры — от 1 рубля в месяц в зависимости от региона.

«Киномания» включает в себя:

дополнительный пакет «ТВОЕ КИНО» — 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский роман HD», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие;

— 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский роман HD», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие; дополнительный пакет ViP Viasat Premium — 6 телеканалов высокой четкости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписка ViP Viasat Play за 0 рублей, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте www.viasat.ru/partner;

— 6 телеканалов высокой четкости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписка ViP Viasat Play за 0 рублей, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте www.viasat.ru/partner; подписка Amediateka Home of HBO — 4 телеканала (Amedia Premium, AMEDIA Hit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также возможность пользоваться подпиской — смотреть или пересматривать лучшие сериалы планеты: «Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и многие-многие другие, премьеры новых сезонов — одновременно со всем миром.

Чтобы подключить «Киноманию», можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.

Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Киномания» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции «Киномания» и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.