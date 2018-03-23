В Ростове столкнулись три машины Toyota, два человека пострадали

Ростовская область

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23 марта на выезде из Ростова столкнулись три машины Toyota, пострадали два водителя

«Сегодня около 7:00 38-летний водитель Toyota Carina, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение со встречными автомобилями Toyota Camry и Toyota Rav 4», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей Toyota Carina и Toyota Camry. По факту происшествия проводится проверка.

ДТП Ростов-на-Дону
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