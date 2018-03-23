«Ростелеком» приглашает фанатов World of Tanks и World of Warships на фестиваль «Киберкон» в Краснодаре

«Ростелеком» выступает партнером фестиваля поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон», который пройдет 24 и 25 марта в Краснодаре

На своей интерактивной площадке площадью 200 м² компания предоставит участникам и гостям фестиваля бесплатный Wi-Fi-доступ в интернет и устроит турниры по World of Tanks и World of Warships.

Геймеры смогут сразиться в виртуальных морских и танковых боях и протестировать тарифный план «Игровой», который предусматривает для них особые преимущества: премиум танк Т-44-100 (Р) VIII уровня со слотом в ангаре и премиум крейсер «Адмирал Макаров» VI уровня со слотом в порту. Все участники турниров получат фирменные игровые сувениры. Победителям по итогам каждого игрового часа «Ростелеком» вручит призы от компании Wargaming.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы первыми из телеком-операторов запустили специальный тарифный план для геймеров и создали полноценное виртуальное пространство, в котором есть все, что нужно онлайн-игроку. Сейчас у «Ростелекома» около 7,5 тысяч абонентов «Игрового» в Краснодарском крае и Адыгее. Думаю, что после «Киберкона», где можно будет оценить преимущества этого тарифа на практике, аудитория его поклонников увеличится».

Для гостей площадки «Ростелеком» будут проводиться призовые викторины по играм World of Tanks и World of Warships и конкурсы на лучшее селфи. Для участия достаточно будет сделать интересное фото на площадке «Ростелекома» и выложить его в Instagram с хештегом #rt_cybercon. По итогам каждого для фестиваля победитель фотоконкурса получит от «Ростелекома» Bluetooth-колонку.