Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за выбор названия нового оружия

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Сайт Министерства обороны России 22 марта подвергся DDoS-атакам во время решающего этапа голосования по выбору названия для каждого типа нового стратегического вооружения

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. В течение дня совершили семь атак — пять средней интенсивности и две более мощные во время последнего часа голосования.

«Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы», — цитирует сообщение пресс-службы RT.

В Минобороны считают, что кибератаки совершили с территории Западной Европы, Североамериканского континента и Украины.

Как сообщали Юга.ру, итоги подвели в 20:00 22 марта. В голосовании приняли участие около 8 млн человек. Новый российский подводный беспилотник назвали «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».

Интернет Министерство обороны России
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