«Буревестник», «Посейдон» и «Пересвет». Минобороны назвало победителей конкурса на названия нового российского оружия

Минобороны продлило голосование по выбору названий нового вооружения и назвало победителей

Как сообщали Юга.ру, голосование должно было завершиться 16 марта, но ведомство решило продлить его.

Итоги были подведены в 20:00 22 марта. В голосовании приняли участие около 8 млн человек. На финальном этапе голосования предлагалось выбрать один вариант из трех лидирующих.

По результатам голосования новый российский подводный беспилотник по итогам голосования получает название «Посейдон» (в тройке лидеров также были «Аврора» и «Прибой»), новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет» (в тройке лидеров были «Василиск» и «Блик»), новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник» (также в тройке лидеров были «Пальмира», «Сюрприз»).

Напомним, Минобороны предложило придумать названия новейшему российскому оружию в начале марта, после того, как президент Владимир Путин представил его во время послания Федеральному Собранию.