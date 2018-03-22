В Краснодаре в ночное время изменят шесть трамвайных маршрутов

В Краснодаре с 22 по 26 марта изменят схему движения трамвайных маршрутов № 2, 3, 15, 20, 21 и 22

Изменения будут действовать в эти дни с 22:10 до 5:30. «Временные изменения вводятся в связи с проведением капитального ремонта трамвайного полотна на пересечении улиц Садовой и Промышленной», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Трамваи маршрута № 2 будут следовать от улицы Индустриальной до разворотного кольца «улица 40-летия Победы», затем — по маршруту № 15 до ж/д вокзала Краснодар-1.

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Вагоны на маршруте № 3 после 21:25 будут следовать от Западного депо до улицы Коммунаров. Затем они будут ходить по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевская дамба, Горького и далее до Западного депо. На маршруте № 15 трамваи будут курсировать от ж/д вокзала Краснодар-1до разворотного кольца «улица 40-летия Победы». Трамваи маршрута № 20 после 21:20 проследуют от конечной остановки «Хладокомбинат» по улицам Гоголя, Коммунаров, Колхозной до Декабристов, обратно — по улице Коммунаров до Восточного депо.

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